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’ta 2 eksikli idman

ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına ve 'ten yoksun olarak devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş’ta 2 eksikli idman

ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına ve 'ten yoksun olarak devam etti. yönetiminde yapılan rejenerasyon ağırlıklı idmanda Töre salonda çalışırken, Ljajic ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

KARA KARTAL BUGÜN UÇUYOR
Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Alanya'ya gidecek. Sabah saatlerinde Ümraniye'de son çalışmalarını yapacak olan Beşiktaş kafilesi, saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya giderek burada kampa girecek.

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