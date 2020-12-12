Beşiktaş’ta 2 eksikli idman

Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına Gökhan Töre ve Adem Ljajic'ten yoksun olarak devam etti. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan rejenerasyon ağırlıklı idmanda Töre salonda çalışırken, Ljajic ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

KARA KARTAL BUGÜN UÇUYOR

Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Alanya'ya gidecek. Sabah saatlerinde Ümraniye'de son çalışmalarını yapacak olan Beşiktaş kafilesi, saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya giderek burada kampa girecek.