Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

Beşiktaş'ta bir türlü 'sorunlarını aşamayan' Sırp oyuncu Adem Ljajic'in sözleşmesindeki madde, Başkan Çebi'yi adeta şok etti.

Siyah-beyazlılar Ljajic için eski kulübü Torino'ya 270 bin euro ödüyor. 15 Eylül 2019'da başlayan ödemeler, 15 Ağustos 2021'de sona erecek, yani daha 8 taksit var.

Beşiktaş ilk günden beri 3 taksit geriden gidiyordu. Futbol camiası bu durumu kabul edilebilir gördüğü için Torino sorun çıkarmıyordu.

Ancak ödenmemiş taksit sayısı 5'e çıkınca Torino'dan uyarı geldi. Pandemi nedeniyle sıkıntının anlaşılabileceği ancak bu durumun kabul edilemez olduğu iletildi.

FIFA'ya gidip, ceza faiz işlemlerinin başlatılmasını istemedikleri belirtildi. Gelen bu yazı üzerine Başkan Çebi, Adem Ljajic'in sözleşmesini istedi.