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Başkanı 'den tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

Başkanı , 'le yapılan sözleşmedeki “24 ay eşit taksitte ödeme” maddesini görünce böyle tepki verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

'ta bir türlü 'sorunlarını aşamayan' Sırp oyuncu 'in sözleşmesindeki madde, Başkan Çebi'yi adeta şok etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

Siyah-beyazlılar Ljajic için eski kulübü Torino'ya 270 bin euro ödüyor. 15 Eylül 2019'da başlayan ödemeler, 15 Ağustos 2021'de sona erecek, yani daha 8 taksit var.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

ilk günden beri 3 taksit geriden gidiyordu. camiası bu durumu kabul edilebilir gördüğü için Torino sorun çıkarmıyordu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

Ancak ödenmemiş taksit sayısı 5'e çıkınca Torino'dan uyarı geldi. Pandemi nedeniyle sıkıntının anlaşılabileceği ancak bu durumun kabul edilemez olduğu iletildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

'ya gidip, ceza faiz işlemlerinin başlatılmasını istemedikleri belirtildi. Gelen bu yazı üzerine Başkan Çebi, 'in sözleşmesini istedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SÖZLEŞME GÖRMEDİM"

24 ayda, aylık taksitler halinde bir oyuncu satışının nasıl olabileceğini sordu ve "Bu nasıl sözleşme böyle, çok şaşkınım. Daha önce böyle bir sözleşme görmedim" ifadelerini kullandı.

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