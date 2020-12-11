Haberler Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'un 2. dalya heyecanı!

'un 2. dalya heyecanı!

'ın deneyimli orta saha oyuncusu , 'deki ikinci 'dalya' heyecanı için karşılaşmasında forma bekleyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:13 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Oğuzhan Özyakup'un 2. dalya heyecanı!
'ın deneyimli orta saha oyuncusu , 'deki ikinci 'dalya' heyecanı için karşılaşmasında forma bekleyecek. Beşiktaş'a 2012- 2013 sezonunda 'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı ve rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak. Geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak 'nın Feyenoord ekibinde geçirdi. Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.
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