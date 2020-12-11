Haberler Beşiktaş Doğru karar Aboubakar! Rakiplerine fark attı

Doğru karar Aboubakar! Rakiplerine fark attı

Rakamlar sezon başında Kalinic, ve Mandzukic’i isteyen ama 'ı alan 'ın ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:27 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Doğru karar Aboubakar! Rakiplerine fark attı

'ın Kamerunlu forveti , bugüne kadar ortaya koyduğu performansıyla siyah-beyazlı camiadan geçer not almayı başardı. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı , bir süre önce "Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür algısını yıkacak bir kadromuz var" derken; akıllara sezon başında yüksek ücretleri yüzünden alınamayan Kalinic, ve Mandzukic geldi.

RAKİPLERİ KAYIPLARDA
Bu üç oyuncudan Kalinic yeni takımı Verona'da 5 maçta 274 dakika forma giydi ve henüz gol atamadı. Lokomotif Moskova'ya giden Ze Luis 6 maçta 249 dakika oynadı, sadece 1 gol ve 1 asist yapabildi. Mandzukic ise kendisine takım bile bulamadı. Siyahbeyazlıların renklerine kattığı Vincent Aboubakar ise Beşiktaş formasıyla 8 maçta 643 dakika 5 gol ve 1 asistle oynadı ve yönetimin 'doğru karar' verdiğini istatistikleriyle kanıtladı.

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