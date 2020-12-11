Asla unutmayacağız

Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016’da Dolmabahçe’de gerçekleşen terör saldırısını dördüncü yıl dönümünde bir kez daha lanetledi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:06Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Beşiktaşile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park yakınlarında 45 saniye arayla iki terör saldırısı meydana gelmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hain terör saldırısının yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "Bu anmalar çok önemli. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Kimse bu ülkeyi bölemez, yaptıkları yanına kar kalmaz. Şehit ailelerine sabır diliyorum" dedi. Kulüplen yapılan açıklamada ise, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın acısını ilk günkü gibi kalplerimizde hissederken, terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor ve terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı gür bir sesle haykırıyoruz" denildi.