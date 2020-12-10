Beşiktaş'ta Cyle Larin: Bazen hakemlere kızıyorum

Beşiktaş'ta her hafta yükselen form grafiğiyle Sergen Yalçın'ın vazgeçmediği futbolculardan biri olan Larin, kulüp dergisinin Aralık sayısına röportaj verdi. Larin, "Onlar birlik olsunlar çünkü çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz, çünkü kazanmak istiyoruz" diyerek siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.



HAKEMLERE BAZEN KIZIYORUM

Sahada yediği tekmelerin kendisini kızdırdığını ifade eden 25 yaşındaki Larin, "Elbette yanlış hakem kararlarına da kızıyorum ama genelde sahada sakinim" değerlendirmesinde bulunarak şöyle devam etti: "Şu anki oyun biçimimizde solda başlıyorum fakat sürekli ceza sahasına giriyorum. Bu oyun stili bana içeri girip gol bulma şansı tanıyor. Orada olduğum sürece gol atabilirim. Pozisyona adapte oldum ve takımıma katkı sağlayabiliyorum. Önemli olan da bu."