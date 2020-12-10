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'a transferde kötü haber! O golcü için...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar ara transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak isterken, gündemine 'ı almıştı. Belçika basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Holzhauser için sürpriz bir gelişmenin ortaya çıktığını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:06
Beşiktaş'a transferde kötü haber! O golcü için...

Son olarak evinde Kasımpaşa ile karşılaşan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan , zirve yarışında önemli bir yol kat etmişti.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! O golcü için...

Golcü futbolcular Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın formundaki yükseliş de gözle görülür bir biçimde belli olurken, teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi, ara transferde bir golcü daha kadroya dahil etmek için kolları sıvadı.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! O golcü için...

Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Aboubakar ile Larin'in yanına Beerschot'ta forma giyen Raphael 'ı dahil etmek istiyor.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! O golcü için...

için Belçika temsilcisiyle iletişime geçen ve nabız yoklamaya başlayan 'a, sürpriz haber geldi.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! O golcü için...

2 TALİP DAHA ÇIKTI
1 Ocak'ta ara sezonu Belçika'da açılacak ve bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan Raphael 'a 2 talip çıktı.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! O golcü için...

Aktarılan bilgilere göre Raphael 'a talip olan kulüpler Club Brugge ve Anderlecht oldu.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! O golcü için...

Raphael bu sezon şimdiye dek çıktığı 15 müsabakada 10 gol 9 asistle oynadı.

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