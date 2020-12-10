Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kimse bu ülkeyi bölemeyecek

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park'ın çevresinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 47 şehit, olayın 4'üncü yılında anıldı.

Şehitler Tepesi'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tören sona erdi. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı. Şehitler için, Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutuldu.

"KİMSE BU ÜLKEYİ BÖLEMEYECEK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi anma töreninin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin terörle boğuştuğu yıllar halen devam etse de azaldığını görüyoruz. Devletimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu ülkenin birlik beraberliğini bölmek, parçalamak isteyenlerin verdiği kötü savaşa karşı hepimizin birlik içinde verdiği mücadele çok önemli. 39 şehidimizin olduğu 2016 senesindeki bu kötü olaydan hepimizin ders çıkarması açısından, birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından bu anmaların ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Vefa Komiserimiz vardı; rahat uyusun, mekanı cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler, şehitlerimizin mekanının cennet olmasını diliyorum. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları yanına kâr kalmayacak. Şehit ailelerine de sabır diliyorum. Sadece burada değil her yerde verdiğimiz şehit sayısı çok, ama azalmakta, hükümetimize canı gönülden teşekkürü borç biliyorum."