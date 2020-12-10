Ahmet Nur Çebi: Davamız şampiyonluk

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Çebi, "Göreve geldiğimizde önümüzde pozitif bir tablo yoktu. Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Tabii ki sıkıntılar olacak ama günün sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz" ifadelerini kullandı. Kurdukları kadronun 'pahalı oyuncu iyi oyuncudur' algısını yıkacağını belirten Başkan Çebi şöyle devam etti: "Biz Beşiktaş'ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen 'Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür' algısını yıkacak bir kadromuz var. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda."



ÇEBi: SÖZÜMÜZÜ TUTACAGIZ

Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini belirten Başkan Çebi, "Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Beşiktaş taraftarına karşı tutmamız gereken bir sözümüz var. Ancak zorluklara göğüs gerebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var. Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" yorumunu yaptı.