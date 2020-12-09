Haberler Beşiktaş Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

Son dakika haberi: ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

'de , ve maçlarıyla çıkışa geçen bir yandan da trasnfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 15:24
Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran , siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen yönetimi, Rıdvan'a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

19 yaşındaki oyuncunun 'a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası telkifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

Yapılacak anlaşmaya göre 'ın sözleşmesi 2025 yılında tamamlanacak. Siyah-beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

alt yapısından yetişen 'ın mevcut kontratı 2023'te sona eriyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı

Son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 13 kez giydi. (NTVSPOR)

BİZE ULAŞIN