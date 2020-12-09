Şenol ‘Umut’ verdi

Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol, uzun vadeli şampiyonluk mücadelesi vermek istediklerini söyledi. Şenol, "Genç kadro kurduk. Şampiyonluğu değil ama her yaş grubunda milli takıma en çok oyuncu veren kulüp olmayı hedefledik. Uzun vadede yine şampiyonluk hedefimiz tabii ki olacak" dedi.

Evdeki yangını söndürmeye bakıyoruz iyen Şenol şöyle devam etti: "Kafamız rahatladığında planları rahat yapabiliriz. Kısa vadede zarar etmeyen, üreten bir basketbol şubesi hedefliyoruz, Sayın Başkanımız da bizim yaptığımız projeye inandı ve destek sağladı."