Haberler Beşiktaş Şenol ‘Umut’ verdi

Şenol ‘Umut’ verdi

'ın basketboldan sorumlu yöneticisi , uzun vadeli şampiyonluk mücadelesi vermek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:54 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Şenol ‘Umut’ verdi

'ın basketboldan sorumlu yöneticisi , uzun vadeli şampiyonluk mücadelesi vermek istediklerini söyledi. Şenol, "Genç kadro kurduk. Şampiyonluğu değil ama her yaş grubunda milli takıma en çok oyuncu veren kulüp olmayı hedefledik. Uzun vadede yine şampiyonluk hedefimiz tabii ki olacak" dedi.

Evdeki yangını söndürmeye bakıyoruz iyen Şenol şöyle devam etti: "Kafamız rahatladığında planları rahat yapabiliriz. Kısa vadede zarar etmeyen, üreten bir şubesi hedefliyoruz, Sayın Başkanımız da bizim yaptığımız projeye inandı ve destek sağladı."

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