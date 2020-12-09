Haberler Beşiktaş Savunma kurgusunu bozmuyor

Savunma kurgusunu bozmuyor

, Alanya maçında defansın göbeğinde ve ikilisini oynatacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:56 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Savunma kurgusunu bozmuyor

Teknik Direktörü , takımının ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olunca defans hattına küçük dokunuşlar yaptı ve bunun da geri dönüşünü olumlu şekilde aldı. Tecrübeli çalıştırıcı pazar günü lider 'la oynanacak maçta geri dörtlüyü değiştirmeyi düşünmüyor. Sağ bekte Rosier ile sol bekte Rıdvan Yılmaz artık Sergen hocanın vazgeçilmezleri arasına girdi. Karantina sonrası takımla antrenmanlara başlayan Vida, maçında yedekte beklemişti. ile 'nun stoperdeki uyumunu çok beğenen Sergen Yalçın, Hırvat oyuncuyu yine kulübede oturtmayı düşünüyor.

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