Sezon başından bu yana sadece 135 dakika şans bulan Ljajic, yakın çevresine dert yandı. Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Sırp oyuncunun "Sanırım benden Maradona performansı bekleniyor, ama ben Maradona değilim. Takım içinde 10 numara pozisyonunda oynayan diğer arkadaşlarımdan iyi olduğumu düşünüyor, ama yeteri kadar şans bulamıyorum" dediği ifade edildi. Başkan Çebi ise bir süre önce yaptığı açıklamada Ljajic ile 3 kez görüştüğünü ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini itiraf etmişti.
Ljajic: Ben Maradona değilim
Sezon başından bu yana sadece 135 dakika şans bulan Ljajic, yakın çevresine dert yandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:52 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50