Haberler Beşiktaş Ljajic: Ben Maradona değilim

: Ben değilim

 başından bu sadece 135 dakika şans bulan , yakın çevresine dert yandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:52 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Ljajic: Ben Maradona değilim

başından bu sadece 135 dakika şans bulan , yakın çevresine dert yandı. Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Sırp oyuncunun "Sanırım benden performansı bekleniyor, ama ben Maradona değilim. Takım içinde 10 numara pozisyonunda oynayan diğer arkadaşlarımdan iyi olduğumu düşünüyor, ama yeteri kadar şans bulamıyorum" dediği ifade edildi. Başkan Çebi ise bir süre önce yaptığı açıklamada Ljajic ile 3 kez görüştüğünü ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini itiraf etmişti.

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