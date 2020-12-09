Ghezzal: Özgüveni buldum!

Beşiktaş'ta son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isimlerden olan Rachid Ghezzal, dün sabah yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Form durumunun yükselmesinin sebebini özgüven olarak dile getiren Ghezzal, "Form durumunun ülkeden ziyade, bunun özgüven duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın özgüven vermesi, hocanın bana duyduğu güvenle ben formumun bu seviyeye geldiğini düşünüyorum. Sözleşme konusunu hiç düşünmüyorum. Şu anda sezonun başındayız, çok fazla maç var ve çok hedef var. Öncelikle burada bir şeyler kazanmak istiyorum, şu anda buna odaklandım" şeklinde konuştu.

MAHREZ'LE KIYASLANMAK GÜZEL

Takımın son durumunu aktaran başarılı oyuncu şöyle devam etti: "2-3 maçlık süre zarfından önce zor bir dönem geçirdik ama iyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var. Galibiyetler alıyoruz. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa maçlarında gösterdiği performans sonrasında yıldız oyuncu Mahrez'le kıyaslanmasıyla ilgili konuşan Ghezzal, "Arkadaşım Mahrez'le kıyaslanmak çok güzel. Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım ve Afrika'nın en iyi ismi. Böyle bir kıyas yapılması çok güzel" yorumunu yaptı.

ÖNEMLİ OLAN KATKI

Zorlu bir periyoda gireceklerine dikkat çeken Cezayirli futbolcu, "İyi bir takımız, kim oynarsa bu takımda iyi oynar. Az ya da çok süre almak değil verilen katkı önemli. 3 maçlık zorlu bir periyota gireceğiz, bu sürede herkesin katkı vermesi çok önemli. Şampiyonluk için bu virajı da kayıpsız dönmeliyiz" dedi.

ROSIER'LE İYİ İKİLİ OLDUK...

Sağ kanatta beraber oynadıkları Rosier ile iyi bir uyum yakaladıklarını da söyleyen başarılı oyuncu Rachid Ghezzal, "Rosier'le aynı dili konuştuğumuz için daha kolay oluyor. İkimiz bu durumdan dolayı memnunuz ve iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da sağ kanattaki iyi görüntü önemliydi. Şu anda gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum" dedi.

SERGEN VE Q7 EFSANELER

Geçmiş dönemde oynadığı bölgede Quaresma'nın forma giydiği hatırlatılan Ghezzal, "Umarım taraftarla aramda böyle bir durum olur. Quaresma burada bir efsane. Beşiktaş'ta efsane olmak kolay değil" derken; teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak da "Sergen Yalçın tek kelimeyle Beşiktaş efsanesi" ifadelerini kullandı.