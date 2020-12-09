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'ta sıkıştı! Kararı yönetim verecek

'ta yüksek maliyeti ve formsuzluğu nedeniyle hedef tahtası olan Hırvat stoper , yönetimin 2. indirim talebini de geri çevirdi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine teknik direktör , Vida'nın takımdan gönderilip gönderilmeyeceği konusunda kararı yönetime bıraktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sıkıştı! Kararı yönetim verecek

'ta 'nın durumu her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida sıkıştı! Kararı yönetim verecek

Siyah-beyazlıların birkaç kez masaya oturduğu ancak olumlu geri dönüş alamadığı Vida, yönetimin 2'inci kez yaptığı indirim talebini de kabul etmedi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida sıkıştı! Kararı yönetim verecek

Senelik 3.7 milyon euro garanti ücretiyle takımın en pahalı oyuncusu olan Hırvat futbolcudan ya indirim yapması ya da kendisine bir takım bulması gerektiği açıkça ifade edildi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida sıkıştı! Kararı yönetim verecek

Ancak 'nın her iki teklifi de reddettiği ve yönetime, "Ben sadece 'ın değil Türkiye'nin en iyi stoperiyim. Sadece maaşım yüksek diye hedef gösteriliyorum. Bu durum benim kötü oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Bu şekilde bir yere varamayız" yanıtını verdiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida sıkıştı! Kararı yönetim verecek

SATIŞ KARARINI YÖNETİM VERİR

Teknik direktör , Vida ve Ljajic konusunda kararın, yönetim tarafından verilmesini istedi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida sıkıştı! Kararı yönetim verecek

Başarılı teknik adam, "Ben takımımın saha içindeki durumuyla ilgilenirim. Formayı hak edene verdiğimi herkes çok iyi bilir. İyi olanlar sahaya çıkar, diğerleri kenarda ya da evde oturur. Bugüne kadar kimin şans bulduğu ortada. Fayda göremeyeceğimiz isimlerle ilgili raporumu veririm, son sözü de yönetim söyler" diyerek Ljajic ve Vida kararını yönetime bıraktı.

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