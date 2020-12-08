Beşiktaş, son 3 haftada topladığı 9 puanla çıkışa geçerken Sergen Yalçın da güven tazeledi. Yalçın; Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa galibiyetleri ile rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam, aynı zamanda selefi Abdullah Avcı'dan daha iyi bir başlangıca imza attı.

Sergen Yalçın 1 maç eksiğine rağmen meslektaşından 1 puan daha fazla topladı. Geçen sezona Avcı yönetiminde başlayan Kartal, ilk 11 haftada 18 puan toplayabilmişti.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta 5 galibiyet alırken; 3 kez yenilgiden kurtulamamıştı. 3 defa da berabere kalan Beşiktaş'ın gol averajı ise sadece +1 idi.

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, ardından 3 kaçta sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar, ligin 5.haftasını bay geçtikten sonra çabuk toparlandı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son 6 lig maçında 5 galibiyet çıkarırken sadece 1 kez yenildi.

Sergen Yalçın, ilk 11 haftalık periyotta bir maç eksik oynamasına rağmen selefi Abdullah Avcı'yı geride bıraktı. Başarılı teknik adam 10 maçta 19 puan toplarken; Avcı ise ilk 11 maçta 18 puan çıkarmıştı. Yalçın'lı Beşiktaş, atılan golde de 20'ye 14'lük üstünlük sağladı. Kartal'ın gol averajı da +1'den +3'e çıktı.

Sergen Yalçın dün sabahki antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaparak hem geçen haftanın analizini yaptı hem de çeşitli uyarılarda bulundu.

Pazar günü oynanacak Alanya maçının, Başakşehir ve F.Bahçe maçları kadar değerli olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "G.Saray, F.Bahçe ve Alanya puanları eşitledi. G.Saray'ın bu hafta maçı yok. Alanya'yı yenerek enselerine yapışma zamanı. Alınacak üç puanla ilk yarıyı G.Saray'ın önünde lider bitirebiliriz" dedi.

Beşiktaş, G.Saray derbisine kadar sırasıyla Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Rize ve Hatay ile oynayacak.

Ayrıca Sergen Yalçın, önlerinde daha 30 maç olduğunu hatırlatarak, herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.