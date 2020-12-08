Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Galatasaray..."

'dan flaş sözler! "..."

'de , Fenerbahçe ve 'yı mağlup ederek ligin üst sıralarına tırmanan , zirve takibini sürdürüyor. Ligin 12. haftasında lider Alanyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta deneyimli teknin adam , oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yalçın'ın 'la ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 13:06
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

, son 3 haftada topladığı 9 puanla çıkışa geçerken da güven tazeledi. Yalçın; , F.Bahçe ve galibiyetleri ile rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam, aynı zamanda selefi 'dan daha iyi bir başlangıca imza attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

1 maç eksiğine rağmen meslektaşından 1 puan daha fazla topladı. Geçen sezona Avcı yönetiminde başlayan , ilk 11 haftada 18 puan toplayabilmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

Siyah-beyazlılar, bu periyotta 5 galibiyet alırken; 3 kez yenilgiden kurtulamamıştı. 3 defa da berabere kalan 'ın gol averajı ise sadece +1 idi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, ardından 3 kaçta sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar, ligin 5.haftasını bay geçtikten sonra çabuk toparlandı. 'ın öğrencileri, son 6 lig maçında 5 galibiyet çıkarırken sadece 1 kez yenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

, ilk 11 haftalık periyotta bir maç eksik oynamasına rağmen selefi 'yı geride bıraktı. Başarılı teknik adam 10 maçta 19 puan toplarken; Avcı ise ilk 11 maçta 18 puan çıkarmıştı. Yalçın'lı , atılan golde de 20'ye 14'lük üstünlük sağladı. 'ın gol averajı da +1'den +3'e çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

dün sabahki antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaparak hem geçen haftanın analizini yaptı hem de çeşitli uyarılarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

Pazar günü oynanacak Alanya maçının, ve F.Bahçe maçları kadar değerli olduğunun altını çizen , "G.Saray, F.Bahçe ve Alanya puanları eşitledi. G.Saray'ın bu hafta maçı yok. Alanya'yı yenerek enselerine yapışma zamanı. Alınacak üç puanla ilk yarıyı G.Saray'ın önünde lider bitirebiliriz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

, G.Saray derbisine kadar sırasıyla Alanya, , Ankaragücü, , , ve ile oynayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

Ayrıca , önlerinde daha 30 maç olduğunu hatırlatarak, herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını böyle motive etti! "Galatasaray..."

Yalçın, "Ligin henüz 4'te 1'ini bitirdik, önümüzdeki günlerde da başlayacak. Haftada 3 maç yapacağımız bir döneme gireceğiz. Bu zorlu süreci ne kadar az kayıpla kapatırsak, sezon sonu hedeflere ulaşma şansımız o derece yüksek olur. Bu uzun maratonda hepinize ihtiyacım olacak. Herkes her an oynayabilir, bu yüzden herkesin kendisine iyi bakıp profesyonelce yaşamasını ve daima hazır olmasını istiyorum" diye konuştu. (Hürriyet)

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