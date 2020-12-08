Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

’ın başarılı çalıştırıcısı 10 maçta 19 puana ulaşırken, geçen yıl yönetimindeki Beşiktaş ise 11 maçta 18 puan toplamıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

, son 3 haftada topladığı 9 puanla çıkışa geçerken da güven tazeledi. Yalçın; , F.Bahçe ve galibiyetleri ile rahat bir nefes aldı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

Genç teknik adam, aynı zamanda selefi 'dan daha iyi bir başlangıca imza attı. Yalçın 1 maç eksiğine rağmen meslektaşından 1 puan daha fazla topladı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

Geçen sezona Avcı yönetiminde başlayan , ilk 11 haftada 18 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlılar, bu periyotta 5 galibiyet alırken; 3 kez yenilgiden kurtulamamıştı. 3 defa da berabere kalan 'ın gol averajı ise sadece +1 idi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

'BAY' GEÇTİ, TOPARLADI
Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, ardından 3 kaçta sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar, ligin 5.haftasını BAY geçtikten sonra çabuk toparlandı. 'ın öğrencileri, son 6 lig maçında 5 galibiyet çıkarırken sadece 1 kez yenildi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

, ilk 11 haftalık periyotta bir maç eksik oynamasına rağmen selefi 'yı geride bıraktı. Başarılı teknik adam 10 maçta 19 puan toplarken; Avcı ise ilk 11 maçta 18 puan çıkarmıştı. Yalçın'lı , atılan golde de 20'ye 14'lük üstünlük sağladı. 'ın gol averajı da +1'den +3'e çıktı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

DEVREYİ G.SARAY'IN ÖNÜNDE BİTİRİRİZ!
Pazar günü oynanacak Alanya maçının, ve F.Bahçe maçları kadar değerli olduğunun altını çizen , "G.Saray, F.Bahçe ve Alanya puanları eşitledi. G.Saray'ın bu hafta maçı yok. Alanya'yı yenerek enselerine yapışma zamanı. Alınacak üç puanla ilk yarıyı G.Saray'ın önünde lider bitirebiliriz" dedi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

, G.Saray derbisine kadar sırasıyla Alanya, , Ankaragücü, , , ve ile oynayacak.

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