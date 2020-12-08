Haberler Beşiktaş Kemik sesleri geldi!

Kemik sesleri geldi!

, maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. dmanda oyuncuların oldukça hırslı ve istekli görünmesi dikkat çekerken, tam anlamıyla kemik sesleri yükseldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:18 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Kemik sesleri geldi!

, maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı. İdmanda oyuncuların oldukça hırslı ve istekli görünmesi dikkat çekerken, tam anlamıyla kemik sesleri yükseldi.

İZİN GÜNÜNDE İDMAN
Beşiktaş hafta sonunu izinli geçirse de bazı isimler idmanlarını hiç aksatmadan devam sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolculardan , , Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Ersin ve Kayra pazar gününü birlikte idman yaptılar. Formda kalmak isteyen futbolcular hatıra fotoğraflarını sosyal medyalarında paylaştılar.

BİZE ULAŞIN