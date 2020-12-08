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'ta 'e paha biçilemiyor! O rakam bile...

Sezon başında yeniden 'a dönene ve Sergen Yalçın ile adeta 2. baharını yaşayan Cyle , siyah beyazlıların vazgeçilmezi olmuş durumda. Vincent Aboubakar ile yakaladığı uyum sayesinde gol ve asist yollarında hayli etkili olan Kanadalı yıldız için Beşiktaş yönetimi, 4 milyon euronun dahi az olduğu düşüncesinde. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 16:52
Beşiktaş'ta Larin'e paha biçilemiyor! O rakam bile...

yönetimi, yeni sezon öncesi iki ayrı teklif aldığı ve dönemi kapandıktan sonra da talibi çıkan Cyle 'in yükselişinden bir hayli memnun...

Geçtiğimiz sezon maaşının 1 milyon Euro'su siyah-beyazlılar tarafından ödenerek bedavaya Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı santrfor, dönüşüyle yeni sayfa açtı.



Daha önce yapılan 1 ila 1.5 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirip 4 milyon Euro isteyen Beşiktaş, gelinen noktada sezon sonuna kadar tekliflere kapalı.

"4 MİLYON AZ"
Sabah'ın haberine göre yöneticiler, "Larin için 4 milyon Euro az gelir. Uçuk bir rakam olmadan satmayız" düşüncesinde.

Teknik direktör Sergen Yalçın da 25 yaşındaki futbolcudan memnun ve yola onunla devam etmek istiyor. Bu sezon 11 resmi karşılaşmada 6 gol atıp, 1 asistle oynayan Larin'in yükselişi Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.

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