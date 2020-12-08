Kara Kartal zorlu virajda! 29 günde 8 sınav

Beşiktaş'ı zorlu bir periyot bekliyor.13 Aralık'ta lider Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, ardından hafta içinde iç sahada Tarsus İdman Yurdu ile Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak. Tarsus maçının ardından Erzurumspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından A.Gücü ile deplasmanda ve Sivas ile iç sahada karşılaşacak. 2020'yi bu karşılaşmalarla tamamlayacak olan Sergen Yalçın'ın ekibi ardından Kayseri'ye gidecek.

DERBİYE KADAR ZORLU PERİYOT

Bu maçtan 3 gün sonra Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından Hatayspor'a konuk olacak. 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 3.5 günde bir maça çıkacak olan Beşiktaş, ligin ilk yarısını İstanbul'da bitirecek. Hatay'ın ardından sahasında G.Saray'ı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından Karagümrük ile deplasmanda karşılaşıp, ilk yarının son maçında Göztepe'yi ağırlayacak.