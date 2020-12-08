Haberler Beşiktaş Kara Kartal zorlu virajda! 29 günde 8 sınav

Kara Kartal zorlu virajda! 29 günde 8 sınav

'ı zorlu bir periyot bekliyor. Siyah-beyazlılar 13 Aralık-10 Ocak arasında 7 lig, 1 de kupa olmak üzere 3.5 günde bir yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Kara Kartal zorlu virajda! 29 günde 8 sınav

'ı zorlu bir periyot bekliyor.13 Aralık'ta lider 'a konuk olacak olan Beşiktaş, ardından hafta içinde iç sahada ile mücadelesine çıkacak. Tarsus maçının ardından Erzurumspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından A.Gücü ile deplasmanda ve ile iç sahada karşılaşacak. 2020'yi bu karşılaşmalarla tamamlayacak olan 'ın ekibi ardından 'ye gidecek.

DERBİYE KADAR ZORLU PERİYOT
Bu maçtan 3 gün sonra Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından Hatayspor'a konuk olacak. 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 3.5 günde bir maça çıkacak olan Beşiktaş, ligin ilk yarısını 'da bitirecek. 'ın ardından sahasında G.Saray'ı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından Karagümrük ile deplasmanda karşılaşıp, ilk yarının son maçında 'yi ağırlayacak.

BİZE ULAŞIN