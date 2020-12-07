Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta sezonun flaş isimlerinden olan , yükselen form grafiği ile dikkat çekiyor. Teknik direktör 'ın, takımın kilit ismi olarak gördüğü Kanadalı yıldıza bir konuda tepki gösterdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 08:54
Sergen Yalçın Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

'ın tecrübeli oyuncularından , özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.

Sergen Yalçın Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sergen Yalçın Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, teknik direktör 'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

Takvim'de yer alan habere göre 'ın, Atiba'nın Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.

Sergen Yalçın Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuya "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.

Sergen Yalçın Atiba'ya kızdı! İşte tepkisinin nedeni

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba'nın, 1 yıl daha siyah-beyazlı takımda forma giyebileceği ifade ediliyor.

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