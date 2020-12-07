Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

Beşiktaş'ta 5 maçta 3 asiste imza atan Rosier, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin ve Roma'da oynayan Davide Santon'un yerine tercih edilmişti.

Yedlin, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında görev alırken, 1 asist yaptı, ligde ise hiç forma şansı bulamadı. Santon ise 4 maçta forma giyerken, skora katkı yapamadı.

Rosier'in savunma istatistikleri de iki oyuncudan öne çıktı. Sadece 200 bin euro kiralama ücreti ödenen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun maaşı da 800 bin euro.

Kartal'ın yaz döneminde gündemini en fazla meşgul eden isimlerden olan Nikola Kalinic ve Ze Luis de yeni takımlarında

vasatın altında kaldı.

Hellas Verona forması giyen 32 yaşındaki Hırvat Kalinic, 5 maçta forma giyerken gol ya da asistle tanışamadı.

Lokomotiv Moskova'ya giden Luis ise Rus ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapabildi.