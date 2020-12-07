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'ta Aboubakar ve mutluluğu!

sezon başında listesine eklediği isimlerde mutlu sona ulaşamamıştı. Siyah-beyazlılar transferin sezonun bitmesine yakın Aboubakar ve 'i kadroya katmıştı. 'da yıldız futbolcuların göstermiş olduğu performans yönetimin de yüzünü güldürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 00:21 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 00:24
Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

'ta 5 maçta 3 asiste imza atan , forması giyen DeAndre Yedlin ve Roma'da oynayan Davide Santon'un yerine tercih edilmişti.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

Yedlin, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında görev alırken, 1 asist yaptı, ligde ise hiç forma şansı bulamadı. Santon ise 4 maçta forma giyerken, skora katkı yapamadı.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

'in savunma istatistikleri de iki oyuncudan öne çıktı. Sadece 200 bin euro kiralama ücreti ödenen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun maaşı da 800 bin euro.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

Kartal'ın yaz döneminde gündemini en fazla meşgul eden isimlerden olan Nikola Kalinic ve Ze Luis de yeni takımlarında
vasatın altında kaldı.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

Hellas Verona forması giyen 32 yaşındaki Hırvat Kalinic, 5 maçta forma giyerken gol ya da asistle tanışamadı.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

'ya giden Luis ise Rus ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapabildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rosier mutluluğu!

İki oyuncunun yarı maliyetine edilen Aboubakar 8 lig maçında 5 gol, 1 asiste imza attı. (Sabah)

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