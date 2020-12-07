Aboubakar'ın sözleşmesinde flaş madde!

Takıma formsuz olarak katılan Aboubakar, forma giydigi ilk 5 maçta sadece 1 gol atabilmis ve onu da penaltıdan bulmustu. Oyuncunun o dönem perforamansı için "Eski halinden eser yok" elestirileri yapılmıstı. Fakat ne olduysa 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçı sonrası oldu. Sergen Yalçın özel olarak görüstügü Aboubakar'a beklentilerini sıraladı. O konusmada hocasına gol sözleri veren Kamerunlu forvet, bir sonraki maç olan Basaksehir sınavından itibaren patlamayı yaptı. 3-2 kazanılan maçta 1 gol atan Abou, ardından Fenerbahçe derbisinde 2 golle tarihi zaferin mimarı oldu. Son olarak Kasımpasa sınavında bir gol atıp Mensah'ın kaydettigi golü de resmen var eden adam oldu. Son 3 maçta 4 gol kayeden usta krampon, Yalçın'a verdigi sözü tutmaya basladı.

SÖZLEŞMEDE FLAŞ MADDE

Öte yandan Aboubakar'ın sözlesmesi için flas bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi Porto'dan bedelsiz olarak bonservisiyle alınan Vincent Aboubakar'ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında baska bir takıma satılması gündeme gelirse isler degisecek. Besiktas ve Porto arasında yapılan özel anlasmaya göre Kamerunlu futbolcu, Kara Kartal'dan baska bir takıma transfer olursa elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak.