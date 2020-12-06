Haberler Beşiktaş Yenilerden verim aldı

Yenilerden verim aldı

’ın çıkışında hücum hattının çok formda oluşunun etkisi bir hayli fazla.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Yenilerden verim aldı

Siyah-beyazlıların bu sezonki hücum hattı, geçen sezonla kıyaslandığında aradaki farkı çok net bir şekilde hissettiriyor. Geçen sezonun ilk 10 haftasına bakıldığında hücum hattında oynayan Diaby-N'Koudou-Lens-Ljajic- Tyler Boyd-Umut Nayır-Güven Yalçın ve 9 gol, 6 asist yaparken, bu sezonun ilk 10 haftasında görev alan Atiba-Larin-Ghezzal-N'Koudou-Mensah- ve Aboubakar 16 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

BÜYÜK MAÇLARIN BÜYÜK TAKIMI
Beşıktaşlı taraftarların bu sezon yüzünü güldüren nedenlerden biri de büyük maçların kayıpsız atlatılması oldu. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk haftasında 'u geçmesinin ardından ve 'ye de aynı tarifeyi uygulayıp zorlu sınavlardan 9 puan çıkardı. Fenerbahçe ve G.Saray berabere kalıp birbirlerine takılırken, G.Saray Trabzon'la, F.Bahçe ise Başakşehir'le henüz karşılaşmadı.

TAKIM BUGÜN DE İZİN YAPACAK
, galibiyetinin ardından izne çıktı. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugünü de dinlenerek geçirecek. yarın yeniden topbaşı yapacak. 'nde saat 12.00'de başlayacak antrenmanda gelecek hafta oynanacak olan Aytemiz karşılaşması hazırlıklarına start verilecek. İdmanda taktik programlar üzerinde durulacak.

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