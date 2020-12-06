Yenilerden verim aldı

Siyah-beyazlıların bu sezonki hücum hattı, geçen sezonla kıyaslandığında aradaki farkı çok net bir şekilde hissettiriyor. Geçen sezonun ilk 10 haftasına bakıldığında hücum hattında oynayan Diaby-N'Koudou-Lens-Ljajic- Tyler Boyd-Umut Nayır-Güven Yalçın ve Burak Yılmaz 9 gol, 6 asist yaparken, bu sezonun ilk 10 haftasında görev alan Atiba-Larin-Ghezzal-N'Koudou-Mensah- Gökhan Töre ve Aboubakar 16 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

BÜYÜK MAÇLARIN BÜYÜK TAKIMI

Beşıktaşlı taraftarların bu sezon yüzünü güldüren nedenlerden biri de büyük maçların kayıpsız atlatılması oldu. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk haftasında Trabzon'u geçmesinin ardından Başakşehir ve Fenerbahçe'ye de aynı tarifeyi uygulayıp zorlu sınavlardan 9 puan çıkardı. Fenerbahçe ve G.Saray berabere kalıp birbirlerine takılırken, G.Saray Trabzon'la, F.Bahçe ise Başakşehir'le henüz karşılaşmadı.

TAKIM BUGÜN DE İZİN YAPACAK

Kara Kartal, Kasımpaşa galibiyetinin ardından izne çıktı. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugünü de dinlenerek geçirecek. Beşiktaş yarın yeniden topbaşı yapacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 12.00'de başlayacak antrenmanda gelecek hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına start verilecek. İdmanda taktik programlar üzerinde durulacak.