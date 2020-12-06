Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan yeni kontrat sözleri! "Öncelik..."

'dan yeni kontrat sözleri! "Öncelik..."

yeni sözleşme için aceleye gerek olmadığını belirtip, önceliğin mukavelesi bitecek oyunculara verilmesini istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 00:05 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 01:21
Sergen Yalçın'dan yeni kontrat sözleri! "Öncelik..."

Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan 'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan yeni kontrat sözleri! "Öncelik..."

Sabah'ın haberine göre; "Sözleşme konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan yeni kontrat sözleri! "Öncelik..."

Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Benim sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim."

Sergen Yalçın'dan yeni kontrat sözleri! "Öncelik..."

"Sezon sonu kontratı bitecek isimlerle anlaşmaları yapabilirsek ikinci devre bu konuları da gündemden kaldırmış ve daha rahat oluruz" dediği belirtildi.

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