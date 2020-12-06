Sergen Yalçın'dan yeni kontrat sözleri! "Öncelik..."

Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın "Sözleşme konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Benim sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim."