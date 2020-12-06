Haberler Beşiktaş Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar son 22 günde attığı 7 golle takımını sırtlayan isim oldu. Sezon başında transferi eleştirilere neden olan yıldız futbolcu kendisini de kanıtlamış oldu. 'da ise Kameronlu golcünün pişmanlığı yaşanıyor. Portekiz ekibi kronik sakat olduğu iddia edilen Aboubakar'ı bonservissiz olarak Beşiktaş'a göndermişti...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 01:22
Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

'ın sezon başında 'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, sakatlık endişelerine rağmen son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

Geçen sezon Portekiz'de sadece 8 maçta forma şansı bulan Kamerunlu yıldızın 12 Kasım-4 Aralık tarihleri arasındaki 22 günde 3'ü milli takımda, 4'ü 'la 'de tam 7 gol atması, siyah-beyazlıları coştururken, taraftarlarına ise adeta saç baş yoldurdu.

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

İşte yapılan o yorumlar:

"Adamı sakat diye yolladınız, takımdaki tüm forvetlerden daha sağlam çıktı."

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

"Buradan ayrılırken kronik sakat olduğu söylendi ancak yetersiz olan bizim sağlık departmanımızmış. 'nun tıp bölümü mucizeler yaratıyor!"

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

"Sakat diye gönderilen Aboubakar'ın en iyi golcümüzden daha fazla gol atması?"

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

"Aboubakar bedavaya mı gönderildi? Sakat denip oynatılmadı, geçen sezon neler oldu biri bize açıklamalı."

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

"Marega ile takas yapabilir miyiz?" (Marega, 13 maçta 3 gol attı)

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN...

Aboubakar, 'a bundan önceki gelişinde kariyeri açısından bir tarihe imza atmıştı. Bunda şüphesiz birçok futbolcu da emeği olan ve yıldız yapan 'in katkısı büyüktü. Aradan geçen zamanda yaşadığı şanssız sakatlıklar, Aboubakar'ın
kariyerini tartışmaya açtı. döneminde 'Alsak mı almasak mı' diye papatya falları açıldı, günlerce Kamerunlu golcünün sakatlığı gündemi meşgul etti.

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

yönetimi de bu performanstan şaşkındır. Çünkü bu transferi çaresizlikten yapmışlardı. Taraftar baskısı büyük olduğu
için bir oyuncu getirmek zorundaydılar... Aboubakar ismi taraftardaki beklentiyi karşılıyordu. Futbolcu da bu yaşanan süreci
ve kendisi hakkında yapılan yorumları biliyordu ki sözleşmesine sakatlanması halinde üzerine para ödemeyi kabul ederek imza attı. İşin kırılma noktası da buydu. Ya kendini bir kez daha ispat edip, Beşiktaş'ta ikinci kez tarih yazacaktı ya da müzmin sakat ve işe yaramaz bir oyuncu olarak kariyeri bitecekti.

Porto'da Vincent Aboubakar pişmanlığı!

Şu ana kadar her şey Aboubakar ve lehine işliyor. Bundan sonra ne olur bilinmez ama bir gerçek var ki 2017 yılındaki
Aboubakar gibi şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu. (Sabah)

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