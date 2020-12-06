Ljajic ile son tango!

Her ay bir kez Sırp oyuncuyla rutin bir görüşme gerçekleştiren Çebi diğer seferlerin aksine bu kez oldukça sert olacak. Eylül ayında COVID-19'dan yeni kurtulduğu için Çebi, Sırp oyuncunun üzerine gitmedi. İkinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım" son görüşmede ise "Düzeleceğim" diyen Ljajic'in bu son şansı olacak. Başkan Çebi, Ljajic'e, "Ya verdiğin sözleri tut. Ya da git" diyecek.