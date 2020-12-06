Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle Çebi ve Yalçın haklı çıktı; Beşiktaş yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah- beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçını da kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.