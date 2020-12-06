Haberler Beşiktaş Çebi ve Yalçın haklı çıktı

Çebi ve Yalçın haklı çıktı

Beşıktaş, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken futbol kamuoyunda da taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan ve teknik direktör , ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Çebi ve Yalçın haklı çıktı

Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, ve galibiyetleriyle Çebi ve Yalçın haklı çıktı; yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah- beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı maçını da kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.

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