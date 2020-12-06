Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle Çebi ve Yalçın haklı çıktı; Beşiktaş yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah- beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçını da kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.
Çebi ve Yalçın haklı çıktı
Beşıktaş, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken futbol kamuoyunda da taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50