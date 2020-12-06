‘Burada kal mutlu ol’

Çebi'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. Beşiktaş'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi. Dorukhan ise kedisinin de Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını ancak hakkını istediğini söyledi. Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.