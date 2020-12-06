Çebi'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. Beşiktaş'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi. Dorukhan ise kedisinin de Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını ancak hakkını istediğini söyledi. Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.
‘Burada kal mutlu ol’
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Yüzde 90 anlaştık" dediği Dorukhan Toköz'ün, inadının kırıldığı ve 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda Beşiktaş'ta kalmaya "evet" demeye hazır olduğu öğrenildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50