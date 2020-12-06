Haberler Beşiktaş ‘Burada kal mutlu ol’

‘Burada kal mutlu ol’

Başkan 'nin "Yüzde 90 anlaştık" dediği Dorukhan Toköz'ün, inadının kırıldığı ve 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda 'ta kalmaya "evet" demeye hazır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
‘Burada kal mutlu ol’

Çebi'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. 'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi. Dorukhan ise kedisinin de Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını ancak hakkını istediğini söyledi. Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.

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