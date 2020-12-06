Ülkesi Portekiz'in Guimaraes takımında futbola devam eden Quaresma, kariyerindeki en büyük hatasının 2012-13 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Al Ahli'ye gitmek olduğunu söyledi. Q7, "Beşiktaşlılar beni hep çok sevdi, ben de onları... O dönemki anlaşmazlık nedeni ile Al Ahli'ye gitmem kariyerimin en büyük hatasıydı. Beşiktaş'ta kalmalıydım" dedi.
Beşiktaş’tan ayrılmak hataydı
Ülkesi Portekiz'in Guimaraes takımında futbola devam eden Quaresma, kariyerindeki en büyük hatasının 2012-13 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Al Ahli'ye gitmek olduğunu söyledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50