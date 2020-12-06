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’tan ayrılmak hataydı

 Portekiz'in Guimaraes takımında futbola devam eden Quaresma, kariyerindeki en büyük hatasının 2012-13 sezonunda 'tan ayrılıp 'ye gitmek olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş’tan ayrılmak hataydı

Portekiz'in Guimaraes takımında futbola devam eden Quaresma, kariyerindeki en büyük hatasının 2012-13 sezonunda 'tan ayrılıp 'ye gitmek olduğunu söyledi. Q7, "Beşiktaşlılar beni hep çok sevdi, ben de onları... O dönemki anlaşmazlık nedeni ile Al Ahli'ye gitmem kariyerimin en büyük hatasıydı. Beşiktaş'ta kalmalıydım" dedi.

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