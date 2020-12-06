Beşiktaş’tan ayrılmak hataydı

Ülkesi Portekiz'in Guimaraes takımında futbola devam eden Quaresma, kariyerindeki en büyük hatasının 2012-13 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Al Ahli'ye gitmek olduğunu söyledi. Q7, "Beşiktaşlılar beni hep çok sevdi, ben de onları... O dönemki anlaşmazlık nedeni ile Al Ahli'ye gitmem kariyerimin en büyük hatasıydı. Beşiktaş'ta kalmalıydım" dedi.