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'ta yükseliş devri!

, 10 maçlık periyotlar baz alındığında son 4 sezonun en çok puanını topladı, en çok golü attı. dönemini bile geride bırakan siyah beyazlılar, kritik haftaları da kayıpsız aştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 00:12 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta yükseliş devri!

'de son olarak 'yı 3-0 yenen , teknik direktör yönetiminde 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını, galibiyetini alıp, en çok golünü atmayı başardı.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

Önce 'i 3-2 ile geçip ardından 'yi 'de 4-3'lük tarihi skorla mağlup eden, ardından Paşa'yı 3'leyen , bu sezon toplamda oynadığı 10 lig maçında 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 19 puan topladı.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

Bu sezon gollü galibiyetlere imza atan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 20 kez havalandırdı. , bu süreçte iki kez şampiyonluk kazandıran 'in son 2 sezonundan da daha iyi bir performans sergiledi.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

, Güneş'le 2017-18 ve 2018- 19 sezonlarında beşer galibiyet, üçer beraberlik ve ikişer yenilgiyle 18'er puan elde etti.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

SON 6 MAÇTA BÜYÜK ÇIKIŞ
2017-2018 sezonundaki 10 maçta 16 gol atan , bir sonraki sezon 19 gol kaydetti. Beşiktaş, büyük sıkıntılar yaşadığı geçen sezonki performansını da geride bıraktı.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

Siyah-beyazlı takım, yönetimindeki 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 15 puanda kalmış ve 13 gol atabilmişti. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca kritik haftalarda önemli bir çıkış yakaladı.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

'in ilk 4 haftasında sadece bir galibiyet () alabilen ve ayrıca bir kez berabere kalan , 4 puan toplayabildi.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

, Medipol ve maçlarının da olduğu son 6 haftada ise 5 kez rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sadece bir kez mağlup olan , topladığı 15 puanla üst sıralara yükseldi.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

ROSIER ETKİSİ
'ta ayrıca bu sezon kiralık olarak takıma gelen Rosier'in de alınan puanlarda büyük katkısı oldu.

Beşiktaş'ta yükseliş devri!

24 yaşındaki Fransız futbolcunun sağ bek olmasına rağmen 3 asisti bulunurken, geçen sezon transfer edilen Douglas, sağlam olduğu zamanlarda bile kadroya girememiş ve bu sezon sözleşmesi dondurulmuştu.

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