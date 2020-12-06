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'ta Başkan 'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta bir süredir sahalara dönemeyen 'le ilgili karar verildi. Başkan 'nin, Sırp oyuncuyla son kez bir görüşme yapacağı bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:53 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 12:29
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Adem Ljajic'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan , gözden düştü.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Adem Ljajic'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde "Umarım futbola döner" şeklinde açıklama yaptığı Sırp futbolcuya son bir şansın verileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Adem Ljajic'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

Her ay bir kez 29 yaşındaki yıldız isimle görüşme yapan Başkanı , bir öncekilerin aksine son görüşmede daha sert bir tavır ortaya koyacak.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Adem Ljajic'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

Eylül ayında corona virüsüne yakalandığı için üstün gidilmeyen Ljajic'in, ikinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım", son görüşmede ise "Düzeleceğim" dediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Adem Ljajic'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

Sırp oyuncuya son kez şans tanıyacak olan Başkan Çebi, "Ya verdiğin sözleri tut. Ya da git" diyecek.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Adem Ljajic'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

'a 2018 yılında Torino'dan kiralanan 'in bonservisi ise 2019'da alınmıştı. Ljajic'in siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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