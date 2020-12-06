Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Adem Ljajic'e "Ya sözünü tut ya da git" diyecek!

Beşiktaş'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan Adem Ljajic, gözden düştü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde "Umarım futbola döner" şeklinde açıklama yaptığı Sırp futbolcuya son bir şansın verileceği ifade edildi.

Her ay bir kez 29 yaşındaki yıldız isimle görüşme yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir öncekilerin aksine son görüşmede daha sert bir tavır ortaya koyacak.

Eylül ayında corona virüsüne yakalandığı için üstün gidilmeyen Ljajic'in, ikinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım", son görüşmede ise "Düzeleceğim" dediği kaydedildi.

Sırp oyuncuya son kez şans tanıyacak olan Başkan Çebi, "Ya verdiğin sözleri tut. Ya da git" diyecek.