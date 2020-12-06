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haberi: Flaş gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ün adı ile anılmaya başlanmıştı. Başkan 'nin ''Yüzde 90 anlaştık'' dediği 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Dorukhan Toköz'ün 'Evet' demeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 12:38
Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı ile anılan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

Siyah-beyazlı takımın başkanı yaptığı açıklamada "Yüzde 90 anlaştık'' dediği Dorukhan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

"BURADA KAL YILDIZ OL"
'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. 'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi.

Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

ise kendisinin de 'tan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti ancak hakkını istediğini söyledi.

Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

BEŞİKTAŞ MEMNUN EDECEK RAKAMI SUNACAK
Siyah-beyazlı takımın başkanı Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.

Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

1 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEMEYE HAZIR!
ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak olan 'ün 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda takımda kalmaya 'Evet' demeye hazır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

Kartal'ın 2018 yılında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti A Milli Takım'a yükseldi.

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