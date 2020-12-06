Beşiktaş haberi: Flaş Dorukhan Toköz gelişmesi! O rakama 'Evet' diyecek

Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "Yüzde 90 anlaştık'' dediği Dorukhan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

"BURADA KAL YILDIZ OL"

Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. Beşiktaş'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi.

Dorukhan Toköz ise kendisinin de Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti ancak hakkını istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ MEMNUN EDECEK RAKAMI SUNACAK

Siyah-beyazlı takımın başkanı Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.

1 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEMEYE HAZIR!

Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak olan Dorukhan Toköz'ün 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda takımda kalmaya 'Evet' demeye hazır olduğu öğrenildi.