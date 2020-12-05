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Rosier sarıda geçti

'da geçen hafta karşılaşmasında gördüğü sarı katla ceza sınırına gelmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:19 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Rosier sarıda geçti
'da geçen hafta karşılaşmasında gördüğü sarı katla ceza sınırına gelmişti. Fransız futbolcu dün mücadelesinde 'temiz' bir maç oynadı. Teknik direktör 90 dakika öncesinde oyuncusunu gereksiz sarı karta karşılık uyarmıştı. 24 yaşındaki oyuncu bir kart görmesi halinde önümüzdeki hafta kritik karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Dün asist de yaptı.
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