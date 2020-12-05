Rosier sarıda geçti

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:19Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Kartal'da Valentin Rosier geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü sarı katla ceza sınırına gelmişti. Fransız futbolcu dün Kasımpaşa mücadelesinde 'temiz' bir maç oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın 90 dakika öncesinde oyuncusunu gereksiz sarı karta karşılık uyarmıştı. 24 yaşındaki oyuncu bir kart görmesi halinde önümüzdeki hafta kritik Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Dün asist de yaptı.