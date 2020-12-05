Haberler Beşiktaş Rıdvan Yılmaz Avrupa ve A Milli Takım hayalini açıkladı!

Avrupa ve A hayalini açıkladı!

'ın formda oyuncularından olan , 'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki futbolcu, hayalinin siyah-beyazlı takımın hakkını verip Avrupa sahnesine çıkmak istediğini belirtirken A hedefinden bahsetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:22
Rıdvan Yılmaz Avrupa ve A Milli Takım hayalini açıkladı!

'in 11. haftasında 'yı 3-0 mağlup eden 'ta , maçın ardından açıklamalar yaptı.

Hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Sakatlık olmazsa her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hayalim tabii ki burada oynayıp Avrupa'ya çıkmak ama daha erken. Önce Beşiktaş'ta hakkını verip, sonra Avrupa'ya gitmek isterim." dedi.

"MİLLİ TAKIM UZAK BİR HEDEF DEĞİL"
Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Şenol hocam ile daha önce çalıştım, beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, uzak bir hedef değil" ifadeleriyle tamamladı.

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