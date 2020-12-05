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Kara Kartallardan sevgilerle...

26 yaşındaki Mensah, ilk yarının son anlarında fırsatçılığını konuşturup 'ı öne geçiren golü kaydetti. Ardından ihtiyar delikanlı Atiba sahne aldı. Kapanışı ise gecenin kahramanı Aboubakar yaptı. Kartal, göklere çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:38 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Kara Kartallardan sevgilerle...

muhteşem yükselişini dün de karşısında sürdürürken, siyah-beyazlıları zafere Mensah-Atiba-Aboubakar üçlüsü taşıdı. İlk sahneye çıkan isim Ganalı Mensah'tı... İlk yarının son anlarında Abobubakar'ın sürüklediği pozisyonu takip eden Mensah, altı pas içinde şık bir vuruşla 'ı öne geçiren isim oldu. İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkaran golü yaşlanmayan yıldızı ile buldu.

ÜÇ MAÇTIR ATIYOR
Kanadalı futbolcu, Ghezzal'ın pasını şık bir plase ile ağlara yolladı. Kasımpaşa'nın fişini çekip galibiyeti taçlandıran gol ise Vincent Aboubakar'dan geldi... 75. dakikada şık bir kafa vuruşu yapan Kamerunlu forvet, skoru 3-0'a getirdi. Bu sezon ligdeki 8. maçında gol sayısını 5'e yükselten Aboubakar, bunların 4'ü son üç haftada kaydetti. Geçen haftaki derbisinde 2 gol birden kaydedip zaferi getiren Abou, üst üste forma giydiği 3 maçı da boş geçmemiş oldu. Performansı teknik ekibi sevindirdi.

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