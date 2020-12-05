Kara Kartallardan sevgilerle...

Beşiktaş muhteşem yükselişini dün de Kasımpaşa karşısında sürdürürken, siyah-beyazlıları zafere Mensah-Atiba-Aboubakar üçlüsü taşıdı. İlk sahneye çıkan isim Ganalı Mensah'tı... İlk yarının son anlarında Abobubakar'ın sürüklediği pozisyonu takip eden Mensah, altı pas içinde şık bir vuruşla Kara Kartal'ı öne geçiren isim oldu. İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkaran golü yaşlanmayan yıldızı Atiba Hutchinson ile buldu.



ÜÇ MAÇTIR ATIYOR

Kanadalı futbolcu, Ghezzal'ın pasını şık bir plase ile ağlara yolladı. Kasımpaşa'nın fişini çekip galibiyeti taçlandıran gol ise Vincent Aboubakar'dan geldi... 75. dakikada şık bir kafa vuruşu yapan Kamerunlu forvet, skoru 3-0'a getirdi. Bu sezon ligdeki 8. maçında gol sayısını 5'e yükselten Aboubakar, bunların 4'ü son üç haftada kaydetti. Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde 2 gol birden kaydedip zaferi getiren Abou, üst üste forma giydiği 3 maçı da boş geçmemiş oldu. Performansı teknik ekibi sevindirdi.