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Hak ettiler!

biz de kaldık ama kazandık. Rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Hak ettiler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen , 'yı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu ve rakibin kalmış olması üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi. F.Bahçe'yi 10 kişi yendiklerini kaydeden genç hoca, "Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum. Lig çok uzun bir maraton. Gelecekle ilgili bir şey söylemek zor, 3 maçlık periyotlar var ve oralardan sağ çıkmak önemli" dedi.

KAZANINCA İYİSİN, YOKSA KÖTÜ!
Yalçın şöyle devam etti: "Aldığımız oyuncular gerçekten karakterli oyuncular, iyi antrenman yapıyorlar, arkadaşlık havası iyi, birbirlerini seviyorlar. Uzun zaman oynamayan oyuncular aldık. Rachid, Aboubakar, öyle, N'Koudou kaç aydır oynamıyor. Bu oyuncuları hemen oynatmak kolay değil. Bugün baktığımızda 4-5 oyuncu daha kadroda yok. Josef, Larin, Gökhan gibi oyuncular yok, Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz. Onlar gelince daha güçlü olabiliriz. Biz yaptığımız işin ne olduğunu biliyoruz, kazanınca iyisin, kazanmayınca kötüsün. Başarılıysan varsın, başarısızsan yoksun."

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