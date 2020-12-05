Beşiktaş'tan Tosic için transfer açıklaması geldi

Beşiktaş'ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, siyah beyazlı takımın eski futbolcularından Dusko Tosic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Tosic için transfer iddialarını yanıtlayan Torunoğulları, Sırp oyuncu için planlarının olmadığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Dusko Tosic, Çin'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'a geldiğinde kendisi ile görüştüm. Ancak bu bir transfer görüşmesi değildi. 2015'te Beşiktaş'a transfer etmiştik. O dönemden bu yana ailece görüşüyoruz. Tosic ile bir süre sohbet ettik. Beşiktaş'a yeniden transferi söz konusu değil. Görüşmemizde transfer ile ilgili konuşmadık."

Siyah beyazlı takımın kadrosunda 18 yabancı futbolcu olduğunu hatırlatan Torunoğulları, devre arası transfer döneminde önceliklerinin bu sayıyı düşürmek olduğunu da dile getirdi. (NTV)