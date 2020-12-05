Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Tosic için transfer açıklaması geldi

'tan Tosic için açıklaması geldi

'den ayrıldıktan sonra 'ye dönen ve 'a yeniden olacağı iddia edilen ile ilgili siyah-beyazlıların transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'ndan açıklama geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 21:07
Beşiktaş'tan Tosic için transfer açıklaması geldi

'ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, siyah beyazlı takımın eski futbolcularından ile 'da bir araya geldi.

Tosic için iddialarını yanıtlayan Torunoğulları, Sırp oyuncu için planlarının olmadığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Dusko Tosic, 'den ayrıldıktan sonra 'ye döndü. İstanbul'a geldiğinde kendisi ile görüştüm. Ancak bu bir transfer görüşmesi değildi. 2015'te Beşiktaş'a transfer etmiştik. O dönemden bu yana ailece görüşüyoruz. Tosic ile bir süre sohbet ettik. Beşiktaş'a yeniden transferi söz konusu değil. Görüşmemizde transfer ile ilgili konuşmadık."

Siyah beyazlı takımın kadrosunda 18 yabancı futbolcu olduğunu hatırlatan Torunoğulları, devre arası transfer döneminde önceliklerinin bu sayıyı düşürmek olduğunu da dile getirdi. (NTV)

BİZE ULAŞIN