Bay asist Ghezzal

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, kalitesiyle Süper Lig'e damgasını vurmayı sürdürüyor. 28 yaşındaki futbolcu arkasında Valentin Rosier gibi hareketli bir savunmacı olunca hücumda çok daha hareket ediyor. Bu da Kartal'ın hücumlarını olumlu etkiliyor. Takımın en çok isabetli orta yapan ismi olan Ghezzal daha önce Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından asist yapmıştı. Dün de Atiba'ya golü attırdı. Rakibinden müthiş şekilde sıyrılan Cezayirli futbolcu sıfıra inip içeri mükemmel çevirdi. Atiba'ya topa dokunmak kaldı. Ghezzal ligde 3. asistini yaparken müthiş sol ayağıyla izleyenlere keyif veriyor.