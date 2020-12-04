Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın kalmalı

kalmalı

’ın İletişim Danışmanı , “Sergen hoca yıllarca kalmalı. Genç hocalara ihtiyacımız var. İstikrar sağlamalıyız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:36 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Sergen Yalçın kalmalı
'ın İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine getirilen , Best FM'de yayınlanan Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programına konuk oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Teknik Direktör hakkında konuşan Kaynar, yeni kontrat sorusuna, "Sergen Yalçın'ın özü, sözü birdir. Şahsi fikrim hocayla devam edilmesi yönünde. Nasıl genç hakemlere, genç oyunculara ihtiyacımız varsa böyle genç de ihtiyacımız var. Beşiktaş olarak bu konuda istikrar sağlamamız gerek" yanıtını verdi.
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