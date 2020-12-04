Sergen Yalçın kalmalı

Beşiktaş’ın İletişim Danışmanı Erol Kaynar, “Sergen hoca yıllarca kalmalı. Genç hocalara ihtiyacımız var. İstikrar sağlamalıyız” dedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:36Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Beşiktaş'ın İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine getirilen Erol Kaynar, Best FM'de yayınlanan Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programına konuk oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkında konuşan Kaynar, yeni kontrat sorusuna, "Sergen Yalçın'ın özü, sözü birdir. Şahsi fikrim hocayla devam edilmesi yönünde. Nasıl genç hakemlere, genç oyunculara ihtiyacımız varsa böyle genç teknik direktörlere de ihtiyacımız var. Beşiktaş olarak bu konuda istikrar sağlamamız gerek" yanıtını verdi.