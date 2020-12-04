Devleri yıkan Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Milli ara dönüşü son şampiyon Başakşehir'i evinde 3-2 ile yıkan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini 15 yıl sonra Kadıköy'de kazanarak yükselişini sürdürmüştü. Ezeli rakibine 4 gol atan ve 10 kişi kalmasına rağmen yürekli mücadelesiyle 3 puanı kapan siyah-beyazlılar, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kara Kartal, 19.30'da ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

ÇAPA'YI GÖREVE GETİRDİ

Son iki maçını kazanan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmişti. Ligde 9 karşılaşmaya çıkan Kartal 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 16 puan topladı ve 4. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 15 puan toplayan lacivert-beyazlılar, 5. basamakta bulunuyor. Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Kasımpaşa, 9. haftada İrfan Buz'u getirmişti. Buz 1 maç çalıştıktan sonra yollar ayrıldı ve A.Gücü'nden ayrılan Fuat Çapa ile anlaşıldı. Çapa ise ilk maçında G.Birliği'ni 2-1 yendi.

İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, MONTERO, NECİP, RIDVAN, DORUKHAN, ATIBA, MENSAH, GHEZZAL, N'KOUDOU, ABOUBAKAR

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, HAJRADINOVIC, KOOMSON, ALAN, VARGA, HODZIC

JOSEF ŞOKU!

Josef de Souza son idmanda sakatlandı. Brezilyalı yıldız adalesinde zorlanma olduğu için maç kadrosundan çıkarıldı. Kartal'da Gökhan Töre ile Ljajic'in de sakatlığı var. Kovid-19 nedeniyle Hasic ise karantinada.

CYLE LARIN CEZALI

Beşiktaş'ın bu sezonki formda golcüsü Cyle Larin, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı, Kasımpaşa müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

ROSIER SINIRDA

Kara Kartal'da üç sarı kartı bulunan Rosier, ceza sınırında. Bu sezon Denizli, Gaziantep ve F.Bahçe maçlarında kart gören Rosier, bu karşılaşmada da kart görürse cezalı duruma düşüp, Alanya ile oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

VIDA COVID'İ ATLATTI

Milli arada corona virüse yakalanan ve tedaviye alınan Vida iyileşti. Takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Hırvat stoper de mücadelede teknik direktör Yalçın'ın forma verilmesi halinde görev alabilecek.

DORUKHAN 11'E, ERSİN KULÜBEYE

Gaziantep karşılaşmasında kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan kaleci Ersin Destanoğlu ve sarı kart cezası nedeniyle Fener derbisini kaçıran Dorukhan Toköz'ün cezası bitti. Son iki galibiyette Utku kalede yer aldığı için Ersin bekleyecek. Josef'in sakatlanmasından dolayı Dorukhan 11'e geçecek.

KARA KARTAL 4'TE 4 YAPTI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta 2019-20 ve 2018- 19'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-18'de 2-1 ve 2016-17'de 4-1 mağlup etti. Ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

MAÇLAR BOL GOLLÜ GEÇİYOR

İki takım arasında oynanan son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert- beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi. İki ekip arasındaki son dört karşılaşma, beşer golle tamamlandı.