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'ta Montero atağı!

Başakşehir ve zaferleri ’ı şampiyonluk havasına soktu. Tecrübeli bir kaleci isteyen yönetim, Alvaro Montero’yu gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:26 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci operasyonu! İşte listedeki isim...

'ta devre arasında takviye yapılacak ilk bölge belli oldu. Siyah-beyazlılar kaleye tecrübeli bir ismi geçirmek için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci operasyonu! İşte listedeki isim...

Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar "Yabancı kaleci almayacağız" dese de yönetimin kaliteli bir file bekçisini getirmek istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci operasyonu! İşte listedeki isim...

Başakşehir ve F.Bahçe zaferleriyle zirveye yaklaşan ve şampiyonluk için güçlü bir sinyal veren siyah-beyazlılarda kaleci rotasyonunda Ersin ve Utku bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci operasyonu! İşte listedeki isim...

İki genç ismin uzun maratonda baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı düşünülüyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle arayışlarına başladı ve Kolombiya 1. Lig ekibi Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu listeye aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci operasyonu! İşte listedeki isim...

1.96 boyunda olan 25 yaşındaki kaleci 2020 yılında takımında 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sekiz gol yerken, 10 maçta kalesini kapatmayı başardı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kaleci operasyonu! İşte listedeki isim...

Alvaro Montero, Kolombiya Milli Takımı'nda üçüncü kaleci durumunda bulunuyor. David Ospina ve Camilo Vargas'ın arkasında yer alan Montero, milli formayı üç kez terletti ve üçünde de gol yemedi.

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