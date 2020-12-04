Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor. Açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor.





BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadele bugün saat 19.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka,Tirpan, Carius, Hajradinovic, Yusuf, Koomson, Hodzic, Koita.

35. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

EVİNDEKİ SON 4 MAÇINDA FİRE VERMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.