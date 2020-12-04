Haberler Beşiktaş Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Ritmik Cimnastik Takımı'na isim sponsoru oldu

, Takımı'na isim sponsoru oldu

, Takımı'na isim sponsoru oldu. Yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji, kulübümüzün kuruluş hikayesinde önemli bir yeri olan ritmik cimnastik takımımıza isim sponsoru oldu. " ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 17:44
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Ritmik Cimnastik Takımı'na isim sponsoru oldu

, Takımı'na isim sponsoru oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "63 ilde 134 kampüsü ile ve Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji, kulübümüzün kuruluş hikayesinde önemli bir yeri olan ritmik cimnastik takımımıza isim sponsoru oldu. İmzalanan anlaşma gereği, ritmik cimnastik takımımız, 2020-2021 sezonunda sportif faaliyetlerini, 'Beşiktaş Bahçeşehir Koleji Ritmik Cimnastik Takımı' adıyla gerçekleştirecek." ifadeleri yer aldı.

BİZE ULAŞIN