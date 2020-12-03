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'ta maçı hazırlıkları tamamlandı

'in 11. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Siyah beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:08
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

'in 11. haftasında yarın 'yı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta saat 19.30'da ağırlayacak.

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