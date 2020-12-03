Beşiktaş'a Dusko Tosic müjdesi! Ayrılığı resmen duyurdu | Son dakika transfer haberleri

Bu sezon en büyük eksikliği şüphesiz kale ve defans hattında çeken Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

2.5 yıldız Guangzhou'da forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic, Çin ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Tosic, "2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarına teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm. Ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuş isimlerden olan Dusko Tosic'in Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajeri, tecrübeli savunmacının geri dönüş için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Kara Kartal'dan Tosic'in transferiyle ilgili somut bir hamle ise henüz gerçekleşmedi.

4.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

3 sezon boyunca Beşiktaş formasını terleten Dusko Tosic, 2018/19 sezonu öncesi 4.5 milyon euro karşılığında Guangzhou'nun yolunu tutmuştu.