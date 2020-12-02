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Rosier harekatı

, Portekiz ekibi 'ten bir sezonluğuna kiraladığı Valentin Rosier'in bonservisini almayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:32 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Rosier harekatı

Performansıyla olumlu not alan 24 yaşındaki savunmacının transferi için teknik heyetten onay gelmesi sonrasında harekete geçilecek. Beşiktaşlı idarecilerin devre arasında 'le masaya oturacağı öğrenildi. ile Sporting arasında yapılan kiralama sözleşmesinde, Fransız futbolcu için satın alma opsiyonu belirlenmemişti.

4 MAÇTA 2 ASİST YAPTI
Sporting, Rosier'i geride kalan sezonun başında Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında etmişti. Fransız yıldız Rosier, Beşiktaş formasıyla 4 resmi maçta görev yaparken, bu periyotta 2 asist yapmayı başardı. Tecrübeli oyuncu tüm maçlarda 90 dakika kalmayı başardı.

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