Rosier harekatı

Performansıyla olumlu not alan 24 yaşındaki Fransız savunmacının transferi için teknik heyetten onay gelmesi sonrasında harekete geçilecek. Beşiktaşlı idarecilerin devre arasında Sporting'le masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş ile Sporting arasında yapılan kiralama sözleşmesinde, Fransız futbolcu için satın alma opsiyonu belirlenmemişti.

4 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Sporting, Rosier'i geride kalan sezonun başında Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Fransız yıldız Rosier, Beşiktaş formasıyla 4 resmi maçta görev yaparken, bu periyotta 2 asist yapmayı başardı. Tecrübeli oyuncu tüm maçlarda 90 dakika kalmayı başardı.