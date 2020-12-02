Necip Uysal: O golü hissettim

Fenerbahçe derbisinde atılan 3. golde imzası bulunan Necip Uysal, dün sabah Ümraniye'de özel açıklamalarda bulundu. Necip, "Maç sabahı genç kalecimiz Utku ile konuşmuştum ve ona gol atacağımı hissettiğimi söylemiştim. O da bana 'Gol atarsan sevincini kayarak yap abi' demişti. Ben de o yüzden kayarak sevindim. 2005'teki maçta Koray abinin sevinci gibi oldu. Orada alınan son galibiyette de stadyumdaydım. 2003-04 sezonunda altyapıya girmiştim. Çok mutluyum çünkü böyle maçlar unutulmayacak karşılaşmalar" diye konuştu.

TARAFTARIMIZIN RUHU ORADAYDI

Takım olarak F.Bahçe derbisine nasıl hazırlandıkları sorulan Necip Uysal şu yanıtı verdi: "Eski derbileri izlemedik. Biz Sergen hocanın analizleri, taktikleri ile maça çıkıyoruz. Bize derbilerin nasıl olduğunu anlattı. Ben de 12 yıldır derbi oynuyorum. Böyle maçların önemini gayet iyi biliyoruz. Herkes bunun bilincinde sahaya çıktı." Galibiyet sonrasında deplasman tribünü önünde sevinmeleri hatırlatılan Necip, "Onlar yoktu ama ruhları oradaydı. Onlara inanıyorduk. Isınmaya onların yanına gittik, maçtan sonra da galibiyeti onlarla kutladık" ifadesini kullandı.

GEREKİRSE KALEYE GEÇERİM

Farklı birçok mevkide görev yaptım, yaparım da. Nerede oynayacağımızın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede de oynarım, olabilir neden olmasın. Öyle bir ihtiyaç olursa kaleye de geçeriz.

SERGEN HOCA GENÇLER İÇİN BÜYÜK ŞANS

Takımda forma giyen genç oyuncularla sürekli konuşuyorum. Ben de o yollardan geldim. Burada önemli olan hocanın onlara bakış açısı. Sergen hoca ile ben altyapıda da çalıştım. Beni yukarı göndermek için çok çaba sarf etti. Sergen hoca genç oyuncular için büyük şans. Rıdvan, Ersin, Utku, Erdoğan hepsine şans veriyor. Onların da bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. İnşallah maç sayısı olarak da beni geçerler.

KÖTÜ MAÇLAR OYNADIM!

Eleştiriye her zaman açığım, Sadece hakaret olmasın. Benim işim sahada. Ben kendime iyi bakmaya, uykuma, beslenmeme dikkat edip, sakatlanmamaya çalışıyorum. Bu forma için ne gerekiyorsa veriyoruz. Daha önce kötü maç oynadım. Bundan sonra da oynayabilirim. Ama kimse bana, sahada mücadele etmedi, diyemez. Terimin son damlasına kadar savaşıyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Bu takım için her şeyimi vereceğim."

SAHANIN İÇERİSİNDE ARKADAŞLIK OLMUYOR

Derbi maçın ardından Gökhan ağabey (Gönül) ile gol konusunu konuşmadık. Saha dışında ne kadar arkadaşlık büyük olsa da saha içine girdiğimizde arkadaşlık kalmıyor. Ben bu takım için elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. O golde de Gökhan ağabeyin üstünden attım ama sonrasında konuşmadık.

SEMBOL OLMAK İSTERİM

Hedefim sembol oyuncu olarak futbolu burada bırakmak. Futbolda neler olacağını bilmiyorsunuz. Şu anda bu takımda Avrupa Kupaları'nda en fazla forma giyen isim benim. Ayrıca normal maçlarda da en çok oynayan üçüncü oyuncuyum. Hedefim bunları geçip sonrasında futbolu burada bırakmak ve ardından da kulübüme katkı sağlamaya devam etmek.

TARİHİ ZAFER ARTIK GERİDE KALDI

Sezona zor şartlarda başladık. PAOK karşılaşması bir anda çıktı. O ara iyi hazırlanamadık, izinden gelmiştik. O süreçten sonra takım biraz daha adapte oldu. Bu Kovid ne kadar dikkat etseniz de bulaşıyor. Hastalıktan döndükten sonra Başakşehir maçı vardı. Bu maçlar hayati maçlardı. Biz tek tek bakarak çıkıyoruz. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Artık Derbiyi unutup, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor.

FEDAKARLIK YAPTIM

Benim buralarda olmamın, bu kadar şey kazanmamın her şey Beşiktaş sayesinde oldu. Ben de parasal ya da farklı konularda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. 1 senede alacağım parayı, şu anda 3 senede alıyorum. Milli takım için de ben elimden geleni 1 sezonda alacağım parayı, 3 senede alıyorum! yapıyorum, beni kadroya alıp almamak Şenol hocamızın takdiridir.