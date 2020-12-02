Başkan sözünü tuttu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe maçı için ekstra galibiyet primi vermedi, ancak alacakları kapatarak oyunculara büyük bir sürpriz yaptı. Derbi öncesinde verdiği sözü tutan Başkan Çebi, cuma günü tüm ödemeleri yaparken; pazartesi günü de takımın garanti para alacaklarını tamamladı.