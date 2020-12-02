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Başkan sözünü tuttu

 Başkanı , F.Bahçe maçı için ekstra galibiyet primi vermedi, ancak alacakları kapatarak oyunculara büyük bir sürpriz yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:36 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Başkan sözünü tuttu

Başkanı , F.Bahçe maçı için ekstra galibiyet primi vermedi, ancak alacakları kapatarak oyunculara büyük bir sürpriz yaptı. Derbi öncesinde verdiği sözü tutan Başkan Çebi, cuma günü tüm ödemeleri yaparken; pazartesi günü de takımın garanti para alacaklarını tamamladı.

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