Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi talimatı verdi! Beşiktaş'tan çifte atak

talimatı verdi! 'tan çifte atak

kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 01:11
Ahmet Nur Çebi talimatı verdi! Beşiktaş'tan çifte atak

Beşıktaş'tan Rosier ve Ghezzal atağı… Yönetim performansından memnun olduğu iki starın bonservisini almak için kolları sıvadı. 4 maçta 90 dakika oynayan Rosier 2 asist yaparken defansta tam not aldı.

Ahmet Nur Çebi talimatı verdi! Beşiktaş'tan çifte atak

ROSIER'İN OPSİYONU YOK
ve Lizbon arasında yapılan kontratta Rosier için herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak yönetim bu oyuncunun bonservisini almak için kulübeyle masaya oturacak.

Ahmet Nur Çebi talimatı verdi! Beşiktaş'tan çifte atak

GHEZZAL'IN İŞİ DAHA DA ZOR
Ghezzal'in ise bonservisinin alınmasının zor olacağı kaydedildi. Leicester City'nin 12 milyon Euro yatırım yaparak transfer ettiği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.

Ahmet Nur Çebi talimatı verdi! Beşiktaş'tan çifte atak

ÇEBİ'DEN YÖNETİME TALİMAT
Yönetimi'nin yine de her iki yıldızın bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin bunun için yöneticilere talimat verdiği öne sürüldü. (Takvim)

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